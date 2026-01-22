Sur la glace, Roxane Bruneau se transforme en Rozanov et Hollander

Début du contenu principal.
Roxane Bruneau a décidé de surfer sur la vague de popularité de la série Rivalité passionnée en créant une parodie sur ses médias sociaux.
Sur la glace, elle incarne deux personnages directement inspirés d’Ilya Rozanov et Shane Hollander, les héros de la populaire série de Crave.
Rozanoune et Hollandelle se retrouvent sur la glace dans Lesbian Heated Rivalry, signée Roxane Bruneau. La chanteuse y incarne les deux personnages et, en quelques instants, les deux femmes tombent amoureuses en direct sur la patinoire, un clin d’œil parfait à la relation entre Ilya et Shane, le duo au cœur de Rivalité passionnée (Heated Rivalry).
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo:
Les commentaires sous la vidéo sont unanimes: la chanteuse est hilarante dans son sketch, surtout avec les noms complètement absurdes des personnages.
Voici quelques réactions qu’on peut lire sous la publication:
«Razanoune m’a brisé haha»
«Omgggg!!😂🤣🤣😂Rozanoune!!😅😂je peut pu arrêter de rire!!Lol!!c’est trop bon!!🙌»
«Wow très drôle! 😂😂😂 je vote pour le long métrage!! 👍👍🫶🫶»
La série Rivalité passionnée suit l’histoire intense et secrète de Shane Hollander et Ilya Rozanov, deux joueurs étoiles de hockey rivaux sur la glace… mais irrésistiblement attirés l’un par l’autre en dehors de la patinoire.
C'est à voir sur Crave!
Vous aimerez aussi: