Roxane Bruneau annonce le décès de sa grand-mère dans un message crève-cœur

Roxane Bruneau a annoncé une triste nouvelle sur ses réseaux sociaux au cours de la dernière heure: le décès de sa chère grand-maman.

La chanteuse a publié un message crève-cœur pour exprimer tout son amour et son admiration envers sa grand-maman.

«Si j’arrive à devenir ne serait-ce que le tiers de la femme que tu as été, j’aurai réussi ma vie», a-t-elle mentionné concernant celle qu’elle décrivait comme sa belle princesse et son porte-bonheur.