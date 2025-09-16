Roxane Bruneau annonce le décès de sa grand-mère dans un message crève-cœur

Début du contenu principal.
Roxane Bruneau a annoncé une triste nouvelle sur ses réseaux sociaux au cours de la dernière heure: le décès de sa chère grand-maman.
La chanteuse a publié un message crève-cœur pour exprimer tout son amour et son admiration envers sa grand-maman.
«Si j’arrive à devenir ne serait-ce que le tiers de la femme que tu as été, j’aurai réussi ma vie», a-t-elle mentionné concernant celle qu’elle décrivait comme sa belle princesse et son porte-bonheur.
Voyez la touchante publication de Roxane Bruneau concernant le décès de sa grand-mère juste ici:
«Tu me répétais souvent à quel point tu étais fière de moi, mais ce regard de fierté que tu posais sur moi, tu l’avais bien avant que je passe à la télé. Merci d’avoir été fière de toutes mes versions», a ajouté la chanteuse dans son message très touchant.
Roxane a indiqué qu’elle a une très grande famille, mais que sa grand-mère a toujours réussi à faire sentir les membres de sa famille «uniques et aimés».
«Je suis contente d’être venue faire le party avec toi jusqu’à la fin, grand-m’man. Allez, maintenant, c’est le temps de te reposer. Promis, tu nous as assez donné 🤍🕊️», a conclu Roxane dans son message.
Les messages de sympathie et les mentions j’aime sous sa publication se sont rapidement accumulés sur Facebook et Instagram.
Plusieurs personnalités publiques ont envoyé de doux messages à Roxane en cette période difficile pour sa famille et elle sous sa publication.
Au moment où ces lignes étaient écrites, on pouvait lire sur Instagram des mots de Lysandre Nadeau, Zoé Duval, Souldia, Kim Clavel, Alanis Désilets et même la coiffeuse Eloïse Larocque.
En plus de sa fidèle communauté de fans, la chanteuse peut compter sur le soutien de ses amis et collègues.
Lisez leurs messages pour Roxane:
On envoie nos sincères sympathies à Roxane et toute sa famille.
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse