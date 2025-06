Joël Vogt serait en couple avec cette autre candidate de Star Académie!

Ajoutons à ça que Joël a récemment mis un terme à sa relation de trois ans avec Janyca Bédard, une rupture qui ne semble pas l’avoir empêché de rester bien entouré. Il a notamment reçu la visite de trois grandes complices issues de son passage à l’Académie: Mia, Laurence… et Romie!

Depuis, plusieurs observateurs notent que Joël apparaît souvent dans les publications de Romie. S’ils n’ont ni confirmé ni démenti les rumeurs, leur proximité et leur belle complicité en font rêver plus d’un! Couple ou pas, leur connexion artistique est indéniable et il est clair que leur duo a un avenir prometteur... sur scène, et peut-être aussi dans la vie.