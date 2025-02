Avec émotion, Marie-Ève Janvier revient sur le pire jour de sa vie

Dans une lettre émouvante, Marie-Ève partage que c'est jour-là, le médecin traitant de Louis-Philippe a annoncé à son patient que le cancer avait envahi tout son corps et qu’il était désormais impossible de le guérir.

«Son médecin était en train de lui dire que le cancer avait gagné, qu’il ne pouvait plus rien pour lui, qu'il n'y avait plus d'espoir. Je me souviens combien c'était difficile pour lui de dire ça à mon frère.»

Marie-Ève exprime également la douleur qu'elle a ressentie. «Ce sont ces journées qui brisent quelque chose en nous et changent le cours de nos vies à jamais.»