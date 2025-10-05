Richard Turcotte explique pourquoi il était absent à Salut Bonjour ce week-end

Début du contenu principal.
Les téléspectateurs de Salut Bonjour week-end ont remarqué l’absence de l’animateur Richard Turcotte au cours des derniers jours...
C’est Sabrina Cournoyer qui a pris les commandes de l’émission, suscitant de nombreuses questions de la part du public sur les réseaux sociaux!
Dans une vidéo publiée sur ses plateformes, Richard Turcotte a tenu à rassurer ses abonnés.
Il a expliqué s’être absenté en raison d’une intervention chirurgicale au nez, une double opération combinant une septorhinoplastie partielle et une turbinoplastie, destinée à corriger des problèmes respiratoires persistants.
« En résumé, toute la plomberie interne avait besoin d’être réparée », a-t-il lancé sur un ton humoristique, tout en précisant que sa voix demeurait encore congestionnée.
L’animateur a profité de l’occasion pour remercier son ORL, le Dr Éric Bilodeau, ainsi que le personnel médical. Il a également souligné le travail de sa collègue Sabrina Cournoyer, qui assure l’intérim durant sa convalescence!
Richard a confirmé qu’il se remettait bien de l’opération et qu’il prévoyait effectuer son retour à l’animation dès la fin de semaine prochaine.
Son absence, bien que temporaire, a mis en évidence l’attachement du public envers lui! Présent depuis le départ d'Ève-Marie Lortie, il est devenu une figure familière (et aimée!) des matins télévisés québécois!
Vous aimerez aussi: