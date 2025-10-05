Richard Turcotte explique pourquoi il était absent à Salut Bonjour ce week-end

Les téléspectateurs de Salut Bonjour week-end ont remarqué l’absence de l’animateur Richard Turcotte au cours des derniers jours...

C’est Sabrina Cournoyer qui a pris les commandes de l’émission, suscitant de nombreuses questions de la part du public sur les réseaux sociaux!

Dans une vidéo publiée sur ses plateformes, Richard Turcotte a tenu à rassurer ses abonnés.