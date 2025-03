Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau se sont mis sur leur 36 pour une grande occasion

Les nouveaux animateurs Marie-Eve Janvier et Jean-François Breau étaient aussi de la partie et leur look était très glamour. Jean-François portait un pantalon chic noir ainsi qu'une chemise foncée aux rayures fines et Marie-Eve, un chemisier satiné dans les teintes de bourgogne. Un match parfait! On adore aussi les cheveux de Jean-François qui lui donnent des airs de star hollywoodienne.

On a très hâte de voir l'un des couples chouchous du Québec à la barre de cette émission qui fera assurément couler beaucoup d'encre.

