Richard Turcotte célèbre 29 ans de mariage avec un hommage rempli d’amour

Vingt-neuf ans d’amour, ça se fête… et Richard Turcotte ne pouvait pas laisser passer l’occasion sans souligner cette étape marquante!
Dimanche, l’animateur de Salut Bonjour week-end a partagé sur Instagram un tendre hommage à sa femme, Josée, à qui il a dit «oui» il y a presque trois décennies.
Pour l’occasion, il a publié une précieuse photo souvenir prise le jour de leur mariage: les deux jeunes mariés, radieux, marchant bras dessus, bras dessous.
En légende, il a écrit avec émotion: «29 ans aujourd’hui qu’on est mariés. J’oserais dire qu’on s’aime encore mieux qu’avant. Je nous souhaite de nous choisir chaque matin jusqu’à minuit encore autant d’années sinon plus. Je t’aime»
Un message simple, mais chargé de tendresse, qui a touché ses abonnés. Plusieurs ont tenu à les féliciter et à leur souhaiter encore de nombreuses années de bonheur!
Après 29 ans, Richard et Josée semblent plus unis que jamais, prouvant qu’un amour qui se cultive jour après jour peut traverser le temps avec force et complicité.
Nul doute, son amoureuse est sa muse!
«Elle a le don du temps.
Avec elle, le temps passe, doux, bon, presque sans qu’on s’en aperçoive.
Puis un jour, on regarde en arrière et on voit ce chemin parcouru, parsemé de bonheur et d’enfants.
Elle a le don du temps.
Si le temps c’est de l’argent, je suis alors plusieurs fois millionnaire d’avoir passé toutes ces heures à ses côtés.
Je souhaite encore chaque jour de laisser le temps au temps et d’être avec elle encore longtemps.»
Une bien belle famille!
