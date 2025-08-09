Richard Turcotte célèbre 29 ans de mariage avec un hommage rempli d’amour

Vingt-neuf ans d’amour, ça se fête… et Richard Turcotte ne pouvait pas laisser passer l’occasion sans souligner cette étape marquante!

Dimanche, l’animateur de Salut Bonjour week-end a partagé sur Instagram un tendre hommage à sa femme, Josée, à qui il a dit «oui» il y a presque trois décennies.

Pour l’occasion, il a publié une précieuse photo souvenir prise le jour de leur mariage: les deux jeunes mariés, radieux, marchant bras dessus, bras dessous.