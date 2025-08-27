Rémi-Pierre Paquin a été victime d'un grave accident et donne de ses nouvelles

Rémi-Pierre Paquin a été victime d'un grave accident de vélo au cours des derniers jours.

L'acteur et animateur, qui coanime Le Boost! à ÉNERGIE 94,3, roulait dans la forêt lorsqu'il est tombé. Résultat: plusieurs fractures et la nécessité d'être opéré.

Dans une publication Instagram, Rémi-Pierre Paquin a donné de ses nouvelles. Avec de nombreuses photos et vidéo, il explique qu'il a eu la permission de se rendre à Toronto pour voir le spectacle d'Oasis avant son opération. La vedette remercie au passage tous ceux qui lui ont prêté main-forte depuis son accident.

Voici les images, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située au centre à droite de lapublication, ainsi que le message de Rémi-Pierre Paquin: