Rémi-Pierre Paquin a été victime d'un grave accident et donne de ses nouvelles

Rémi-Pierre Paquin a été victime d'un grave accident de vélo au cours des derniers jours.
L'acteur et animateur, qui coanime Le Boost! à ÉNERGIE 94,3, roulait dans la forêt lorsqu'il est tombé. Résultat: plusieurs fractures et la nécessité d'être opéré.
Dans une publication Instagram, Rémi-Pierre Paquin a donné de ses nouvelles. Avec de nombreuses photos et vidéo, il explique qu'il a eu la permission de se rendre à Toronto pour voir le spectacle d'Oasis avant son opération. La vedette remercie au passage tous ceux qui lui ont prêté main-forte depuis son accident.
Voici les images, à faire défiler à l'aide de la flèche blanche située au centre à droite de lapublication, ainsi que le message de Rémi-Pierre Paquin:
«Grosse semaine en montagnes russes qui ont retardé mon retour à la radio d’une semaine. Je vous explique tout ça dans ce joli petit carrousel. 🎢 Merci la gang du Parc National de la Mauricie qui est venue me chercher en pick-up dans le bois. Merci à l’équipe de l’urgence de Shawi-sud. Ben smatt. Merci à Éric Laverge, René Brisebois et Michel Lecoufle qui m’ont servi de gardes du corps (épaule) aux shows à Toronto. Merci à l’équipe de Maisonneuve-Rosemont et Dr Sophie Mottard pour la permission d’aller aux shows avant l’opération, pour la putty, la plaque, les 7 vis, son talent et sa spectaculaire personnalité. On entend plus souvent parler des défauts de notre système de santé mais croyez moi qui a du ben bon monde dedans. Je vais tout vous raconter ça dans le Boost dès mardi sur ÉNERGIE 94,3.»
Fiou! On est heureux de savoir qu'il va bien dans les circonstances.
Dans la section des commentaires, plusieurs stars québécoises souhaitent bon rétablissement à Rémi Pierre-Paquin:
On retrouvera Rémi-Pierre Paquin tout l'automne à l'émission de radio Le Boost! à ÉNERGIE 94,3 Montréal aux côtés de Martin Tremblay et François Pérusse.
