Véronique Cloutier était en feu à son retour à la radio!

Véronique Cloutier était en feu lors de son retour à la radio sur Rouge lundi après-midi, elle qui retrouvait enfin sa gang de Fantastiques pour la rentrée d’automne.
Dans des stories déposées sur le compte de Véronique et les Fantastiques, on a pu suivre la Reine mère en coulisses de son arrivée en studio.
Mention spéciale pour ce moment où, portant ses lunettes fumées, elle s’est jetée sur un banc de la station Rouge, prenant une pose de fashionista et nous faisant visiter l'arrière-scène, d’un nouvel œil.
Voyez les images dans la vidéo en en-tête.
Ça, c’est hors d’ondes, avant même que la magie des micros opère. Alors imaginez lorsque la belle gang s’est installée dans le studio, retrouvant sa complicité... On a eu droit à es fous rires, des insides, des mots interdits et même une interprétation habitée de Véronique Cloutier.
Écoutez-ça dans la vidéo en top d'article.
Véronique et les Fantastiques sont de retour pour une nouvelle saison et si on se fie à leur grande rentrée d’hier, ça promet encore une fois! On peut les retrouver du lundi au jeudi dès 15h55 à Rouge.