Véronique Cloutier était en feu à son retour à la radio!

Ça, c’est hors d’ondes, avant même que la magie des micros opère. Alors imaginez lorsque la belle gang s’est installée dans le studio, retrouvant sa complicité... On a eu droit à es fous rires, des insides, des mots interdits et même une interprétation habitée de Véronique Cloutier. 

Véronique et les Fantastiques sont de retour pour une nouvelle saison et si on se fie à leur grande rentrée d’hier, ça promet encore une fois! On peut les retrouver du lundi au jeudi dès 15h55 à Rouge.

