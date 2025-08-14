Patrick Lagacé s’incline devant Patrick Masbourian dans les sondages, il réagit

Début du contenu principal.
Patrick Lagacé était invité à Bonsoir bonsoir! mardi dernier.
Au cours de l'entrevue, l'animatrice Sophie Fouron lui a demandé comment il avait réagi lorsqu'il a vu le résultat des derniers sondages radio.
L'émission du matin du 98,5 à Montréal, qu'il anime depuis le départ de Paul Arcand, a perdu des plumes. Patrick Lagacé se retrouve désormais en deuxième place, derrière Patrick Masbourian à ICI Première.
Le principal intéressé, bon joueur, a répondu que la confiance et les habitudes des auditeurs se gagnent à long terme à la radio. Il termine tout de même en taquinant Patrick Masbourian et en lui disant de «regarder dans le rétroviseur».
Voici l'extrait d'entrevue, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Facebook ci-dessous:
La rentrée radio est déjà commencée pour Patrick Lagacé, qui a repris le micro de Lagacé le matin lundi au 98,5.
Quant au morning man numéro 1 à Montréal, Patrick Masbourian, il retrouvera les ondes dès lundi prochain.
Du côté des radios musicales montréalaises, l'équipe de Marie-Josée Gauvin, Patrice Bélanger et Pierre-François Legendre sera de retour au 107,3 Rouge avec La gang du matin dès le 25 août.
La même journée, on retrouvera Martin Tremblay, Rémi-Pierre Paquin et François Pérusse dans Le Boost! à ÉNERGIE 94,3.
Toujours sur le thème de la radio, les équipes de 107.3 Rouge et ÉNERGIE 94.3 de retour en ondes dès le 25 août.
Cela signifie que les auditeurs de partout au Québec auront le bonheur de retrouver les émissions diffusées sur tout le réseau, comme Complètement midi! avec Christine Morency et Pierre Hébert.
De plus, Véronique et les Fantastiques accueillera de nouveaux collaborateurs à Rouge, et on retrouvera Ça rentre au poste avec Mario Tessier, Julibou et Sébastien Trudel à ÉNERGIE.
Si vous êtes dans la grande région de Montréal, sachez qu'une nouvelle coanimatrice se greffera à l'équipe du Boost! à ÉNERGIE dès le 15 septembre. On découvrira de qui il s'agit au cours des prochaines semaines...
