Patrick Lagacé s’incline devant Patrick Masbourian dans les sondages, il réagit

Patrick Lagacé était invité à Bonsoir bonsoir! mardi dernier.

Au cours de l'entrevue, l'animatrice Sophie Fouron lui a demandé comment il avait réagi lorsqu'il a vu le résultat des derniers sondages radio.

L'émission du matin du 98,5 à Montréal, qu'il anime depuis le départ de Paul Arcand, a perdu des plumes. Patrick Lagacé se retrouve désormais en deuxième place, derrière Patrick Masbourian à ICI Première.

Le principal intéressé, bon joueur, a répondu que la confiance et les habitudes des auditeurs se gagnent à long terme à la radio. Il termine tout de même en taquinant Patrick Masbourian et en lui disant de «regarder dans le rétroviseur».

Voici l'extrait d'entrevue, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo Facebook ci-dessous: