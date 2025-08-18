Brigitte Lafleur s’adresse à Josée Deschênes et Marie-Soleil Dion: «comment on va faire?»

Brigitte Lafleur s’est adressée à ses collègues adorées Josée Deschênes et Marie-Soleil Dion, se désolant de quitter jusqu’en 2026 le projet qui les réunit.

C’est dans une publication déposée sur Instagram que la comédienne a effectivement expliqué que le trio mythique de filles derrière la pièce Toc Toc perdait ses interactions quasi quotidiennes puisque le show prend une pause jusqu’en janvier.

De façon tragique et rigolote et sous une photo d’elles qui semble tirée de la pochette d’un groupe de musique en vogue, elle a écrit «Comment on va faire???»