Josée Deschênes partage un moment rempli d’amour avec sa petite-fille

En légende, Josée a écrit avec humour et affection: « Bonne fête ma petite-fille d’amour! Je t’ai presque pas aidée à souffler... non non! 💝 »

Josée, qui est maman de deux garçons, est déjà l’heureuse grand-maman de deux petites-filles de cinq et trois ans. Et la famille s’apprête à s’agrandir encore! Son plus jeune fils deviendra papa pour la toute première fois au mois d’août, ce qui fera d’elle une grand-maman pour la troisième fois!

« C’est juste du gros bonheur », avait-elle récemment confié, les yeux brillants de fierté.

Entre ses rôles marquants (elle joue d'ailleurs présentement dans LA série dont tout le monde parle!) à la télé et ses moments doux en famille, Josée continue de toucher le cœur du public… à l’écran comme dans la vraie vie!