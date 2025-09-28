Rare apparition pour Anthony Therrien et son amoureuse

Le 18 septembre dernier, plusieurs personnalités étaient réunies au Théâtre Outremont pour la première médiatique du film Seule au front, signé Mélanie Charbonneau.

Parmi elles, on a remarqué la présence de l’acteur Anthony Therrien, accompagné de sa conjointe, Madeleine Dawn!

Le comédien et sa tendre moitié partagent leur vie depuis un peu plus d’un an!