Rare apparition pour Anthony Therrien et son amoureuse

Le 18 septembre dernier, plusieurs personnalités étaient réunies au Théâtre Outremont pour la première médiatique du film Seule au front, signé Mélanie Charbonneau.
Parmi elles, on a remarqué la présence de l’acteur Anthony Therrien, accompagné de sa conjointe, Madeleine Dawn!
Le comédien et sa tendre moitié partagent leur vie depuis un peu plus d’un an!
Leur rencontre s’est faite naturellement dans le milieu qui les passionne tous deux, puisqu’elle travaille comme coordonnatrice de production. Ce qui n’était au départ qu’un lien professionnel sur un plateau de tournage s’est peu à peu transformé en une belle histoire d’amour!
Dans Seule au front, Anthony Therrien incarne un soldat attachant, mais c’est surtout son rôle de Jeffrey Blondin dans la série Indéfendable qui attire l’attention du public. Son personnage de méchant, actuellement derrière les barreaux dans la fiction, provoque bien des réactions. Si les téléspectateurs adorent le détester, l’acteur souligne qu’ils restent toujours chaleureux avec lui dans la vie de tous les jours. On le retrouvera également cet hiver dans M’infiltrer dans ta vie, une nouvelle série de Simon Boulerice qui sera diffusée sur Unis TV.
En dehors des caméras, Anthony profite d’une période plus calme pour s’investir dans des projets personnels. Avec son grand ami, l’acteur Karl-Antoine Suprice, il a récemment fait l’acquisition d’un plex dans le quartier Hochelaga. Les complices partagent le rez-de-chaussée et ont entrepris d’importantes rénovations, notamment la réfection de la toiture!
Si Anthony et Madeleine ne s’affichent pas souvent, on a aussi pu les croiser lors de la première de Mille secrets mille dangers!, où ils ont une fois de plus attiré les regards!
