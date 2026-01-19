Voici pourquoi Marc Labrèche s'est lancé sur les réseaux sociaux

Marc Labrèche était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle pour parler de son nouveau projet Ayer’s Cliff.

Il a aussi abordé son arrivée remarquée sur les médias sociaux. Le comédien et animateur a débarqué sur les plateformes avec une série de sketchs humoristiques, diffusés sur Facebook et Instagram, ainsi qu’en version longue sur YouTube.

Il a d’ailleurs expliqué pourquoi il a choisi de se lancer sur les réseaux sociaux. Découvrez sa réponse plus bas dans l’article.