Voici pourquoi Marc Labrèche s'est lancé sur les réseaux sociaux

Marc Labrèche était de passage sur le plateau de Tout le monde en parle pour parler de son nouveau projet Ayer’s Cliff.
Il a aussi abordé son arrivée remarquée sur les médias sociaux. Le comédien et animateur a débarqué sur les plateformes avec une série de sketchs humoristiques, diffusés sur Facebook et Instagram, ainsi qu’en version longue sur YouTube.
Il a d’ailleurs expliqué pourquoi il a choisi de se lancer sur les réseaux sociaux. Découvrez sa réponse plus bas dans l’article.
Marc Labrèche a confié à Guy A. Lepage qu’il s’est lancé dans la création de ses sketchs avant tout par plaisir. Grand amateur d’imitations, il souhaitait se donner une liberté créative totale. À 11 min 50 de l’entrevue, Marc explique qu’il a réalisé tout ce projet sans aucun financement.
«Je me suis payé le luxe et le plaisir de me produire, de le faire, de le financer, mais je n'ai pas un sou qui est rentré de ça, c'est vraiment pour le plaisir.».
Cliquez ici pour voir l’entrevue complète avec Marc Labrèche.
Pendant l’émission, un extrait d’un sketch de Marc Labrèche a été diffusé, celui où il imite Josélito Michaud et Céline Dion dans On prend toujours un REM, une parodie de l’émission On prend toujours un train.
Après la diffusion, Isabelle Brouillette, qui était sur le plateau, a demandé à Marc si le REM l’avait appelé pour commanditer le sketch. «Tu dois avoir des commanditaires? Non? Le REM ne t’a pas appelé?», a-t-elle demandé.
Ce à quoi Marc a répondu que non! L'animateur et Ia comédienne ont ensuite assuré à Marc, que les commanditaires pourraient bien se manifester dans les prochains mois.
Le comédien et animateur n’était pas seul sur le plateau de Tout le monde en parle. Il était accompagné de sa co-vedette d’Ayer’s Cliff, Henri Picard.
Dans cette nouvelle série, ils incarnent un oncle et son neveu contraints de s’allier pour disculper le personnage de Henri. Ce duo improbable et dysfonctionnel se lance alors dans une enquête aussi chaotique que captivante pour découvrir ce qui s’est réellement passé.
La série comprend sept épisodes de 15 minutes, disponibles depuis le lundi 19 janvier sur ICI TOU.TV EXTRA.