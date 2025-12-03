Claude Legault et Marc Labrèche se déhanchent pour célébrer le Club des 100 watts

Depuis quelques mois, Télé-Québec multiplie les retours en nostalgie en ramenant plusieurs émissions cultes des années 90 et 2000. Après Pin-Pon, Cornemuse et La Princesse astronaute, c’est maintenant Le Club des 100 watts, un incontournable de l’époque, qui fait son grand retour sur la plateforme.

Pour souligner ce grand retour, Marc-André Coallier, Claude Legault, Marc Labrèche, Jessica Barker, Jean-Guy Bouchard et Jean-Marie Lapointe se sont prêtés au jeu en devenant, le temps d’une courte vidéo, de véritables rois du lipsync.