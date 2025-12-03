Claude Legault et Marc Labrèche se déhanchent pour célébrer le Club des 100 watts

Début du contenu principal.
Depuis quelques mois, Télé-Québec multiplie les retours en nostalgie en ramenant plusieurs émissions cultes des années 90 et 2000. Après Pin-Pon, Cornemuse et La Princesse astronaute, c’est maintenant Le Club des 100 watts, un incontournable de l’époque, qui fait son grand retour sur la plateforme.
Pour souligner ce grand retour, Marc-André Coallier, Claude Legault, Marc Labrèche, Jessica Barker, Jean-Guy Bouchard et Jean-Marie Lapointe se sont prêtés au jeu en devenant, le temps d’une courte vidéo, de véritables rois du lipsync.
Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les comédiens révélés par Le Club des 100 watts participent au grand retour du segment Les champions du lip sync en interprétant la chanson thème de l’émission culte.
Ce moment rend hommage au célèbre concours de lip sync qui avait marqué toute une génération.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo:
Pour souligner le retour des anciens épisodes de l’émission, Jessica Barker a partagé une photo souvenir.
Sur ce cliché empreint de nostalgie, on la voit aux côtés de Pierre-Luc Brillant et Annie-Major Matte.
Pour revivre l'époque du Club des 100 watts, il y a plusieurs épisodes qui sont disponibles sur le site web de Télé-Québec.
