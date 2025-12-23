Marc Labrèche avait toute une surprise pour ses fans

Dans une première vidéo publiée sur Instagram, l’animateur explique que: «On avait envie, mes amis et moi, de se commettre et de vous offrir des petits sketchs de l'Avent. Oui, des petits sketchs de l'Avent. Comme ce calendrier qu'on ouvre avec des chocolats avant la Noël.»

Une initiative originale, d’autant plus marquante que Marc Labrèche était jusqu’ici absent des médias sociaux. En plus de son arrivée sur Instagram, il a aussi lancé une chaîne YouTube afin d’y offrir des versions plus longues de ses sketchs.

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo: