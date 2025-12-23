Marc Labrèche avait toute une surprise pour ses fans

Début du contenu principal.
Marc Labrèche se lance dans la création de contenu.
L’animateur a annoncé sur son compte Instagram qu’il publiera une vidéo par jour jusqu’à Noël, sous forme de calendrier de l’Avent, pour le plus grand plaisir de ses fans et abonnés.
Dans une première vidéo publiée sur Instagram, l’animateur explique que: «On avait envie, mes amis et moi, de se commettre et de vous offrir des petits sketchs de l'Avent. Oui, des petits sketchs de l'Avent. Comme ce calendrier qu'on ouvre avec des chocolats avant la Noël.»
Une initiative originale, d’autant plus marquante que Marc Labrèche était jusqu’ici absent des médias sociaux. En plus de son arrivée sur Instagram, il a aussi lancé une chaîne YouTube afin d’y offrir des versions plus longues de ses sketchs.
Dans chacune de ses vidéos, Marc incarne deux personnages en imitant des personnalités québécoises, créant ainsi des rencontres improbables et savoureuses, toujours portées par l’humour qu’on lui connaît.
