Jean-René Dufort révèle que Marc Labrèche devait participer à son spécial de fin d’année

Jean-René Dufort a confié que Marc Labrèche devait faire partie de la revue de fin d’année d’Infoman, dans un sketch portant sur Pablo Rodriguez.
Au micro de La gang du matin au 107,3 Rouge, l’animateur a expliqué que tout a changé avec la démission du chef du Parti libéral.
Dans son concept initial, Jean-René Dufort voulait recevoir Pablo Rodriguez en personne.
«Mon idée de base, je vais vous la dire: c’était moi et Marc Labrèche déguisés en Pablo. On accueillait… trois Pablo. Et on faisait le podcast L’effet Pablo, qui n’a pas d’effet. Mais on voyait que la situation se dégradait», a-t-il raconté en riant.
Tout a toutefois basculé le 18 décembre, avec la démission de Rodriguez. Malgré cela, le politicien a accepté de jouer le jeu d’Infoman, et le sketch Dans la tête de Pablo avec Antoine Vézina a vu le jour.
Jean-René a d’ailleurs révélé qu’il avait gardé la surprise à Antoine jusqu’au bout :
«Je ne l’avais pas dit à Antoine Vézina. Quand Pablo est arrivé au studio, je lui ai présenté… vous auriez dû voir la face d’Antoine quand je lui présent Pablo dans le studio, le lendemain. de sa démission.»
Jean-René Dufort a aussi révélé qu’il ne savait pas que Jean-François Provençal, co-réalisateur du spécial de fin d’année d’Infoman, faisait partie des candidats de la sixième saison de Big Brother Célébrités.
Même si Jean-François Provençal lui avait mentionné qu’il participait à Big Brother, Jean-René ne l’avait tout simplement pas pris au sérieux… et croyait qu’il réalisait l’émission plutôt qu’il y entrait comme joueur.
«Je savais pas pantoute. Il arrêtait pas de me dire: “Oui, je fais Big Brother.” Je me disais: ah, il réalise Big Brother. Mais là, quand je l’ai vu dans la maison… Je me suis dit: c’est sûr qu’il ne me le dirait pas s’il était concurrent.Il doit réaliser l'émission. Et finalement, je le vois… comme candidat!»