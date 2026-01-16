Jean-René Dufort révèle que Marc Labrèche devait participer à son spécial de fin d’année

Dans son concept initial, Jean-René Dufort voulait recevoir Pablo Rodriguez en personne.

«Mon idée de base, je vais vous la dire: c’était moi et Marc Labrèche déguisés en Pablo. On accueillait… trois Pablo. Et on faisait le podcast L’effet Pablo, qui n’a pas d’effet. Mais on voyait que la situation se dégradait», a-t-il raconté en riant.

Tout a toutefois basculé le 18 décembre, avec la démission de Rodriguez. Malgré cela, le politicien a accepté de jouer le jeu d’Infoman, et le sketch Dans la tête de Pablo avec Antoine Vézina a vu le jour.

Jean-René a d’ailleurs révélé qu’il avait gardé la surprise à Antoine jusqu’au bout :

«Je ne l’avais pas dit à Antoine Vézina. Quand Pablo est arrivé au studio, je lui ai présenté… vous auriez dû voir la face d’Antoine quand je lui présent Pablo dans le studio, le lendemain. de sa démission.»

