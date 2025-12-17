Guy et Sylvie deviennent grands-parents dans la 11e saison d’Un gars, une fille

Après les vacances des Fêtes, le public pourra retrouver Guy (Guy A.Lepage) et Sylvie (Sylvie Léonard) dans la 11e saison d’Un gars, une fille. La saison s’ouvrira d’ailleurs sur une grande nouveauté pour le couple, qui devient grand-parent.

C'est par voie de communiqué qu'on apprend que leur fille Camille (Anyjeanne Savaria) est enceinte.