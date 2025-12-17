Guy et Sylvie deviennent grands-parents dans la 11e saison d’Un gars, une fille

Début du contenu principal.
Après les vacances des Fêtes, le public pourra retrouver Guy (Guy A.Lepage) et Sylvie (Sylvie Léonard) dans la 11e saison d’Un gars, une fille. La saison s’ouvrira d’ailleurs sur une grande nouveauté pour le couple, qui devient grand-parent.
C'est par voie de communiqué qu'on apprend que leur fille Camille (Anyjeanne Savaria) est enceinte.
Guy et Sylvie vivront cette nouvelle étape de façons bien différentes. Sans grande surprise, Sylvie prend son rôle de grand-mère beaucoup trop au sérieux, au grand regret de sa fille, tandis que Guy est parfaitement à l’aise dans son rôle de grand-papa gaga.
Au cours de cette 11e saison, Sylvie se lance dans l’écriture de son premier roman, tandis que Guy résiste à l’idée de faire une pause des réseaux sociaux. Le couple fait aussi face aux petits tracas de leur nouvelle voiture électrique et tente de combler son temps libre avec diverses activités qui tournent souvent au désastre.
De leur côté, leurs proches ne sont pas en reste: leur fils Charles (Jean-Christophe Leblanc) ouvre un café à la clientèle particulière, Guy développe une nouvelle bromance qui irrite Sylvie, et l’état de santé du père de Guy les oblige à s’impliquer davantage auprès de lui.
Cette 11e saison marquera aussi l’arrivée de Claude Legault au sein de la distribution. Il incarne le nouveau conjoint de Loulou (Louise Richer), avec qui Guy développe rapidement une complicité inattendue, au grand désarroi de Sylvie. Une nouvelle dynamique qui promet plusieurs situations cocasses, fidèles à l’humour bien connu de la série.
Les 12 épisodes de 30 minutes seront tous mis en ligne le 8 janvier prochain sur ICI TOU.TV EXTRA.
