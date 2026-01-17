Passer au contenu principal
Tout le monde en parle: Découvrez les invités du dimanche 18 janvier!

Ce dimanche 18 janvier, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!

Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.

Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!

Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit: 

  • La comédienne Isabelle Brouillette, qui a révélé être atteinte d'un cancer du septum nasal;
  • Marc Labrèche et Henri Picard, têtes d'affiche de la comédie noire Ayer's Cliff;
  • Jean-Marc Léger, sondeur et fondateur de la firme Léger, et Manuel Dionne, ex-directeur des relations médias de François Legault, sur les suites de la démission du premier ministre;
  • Le journaliste Romain Schué, qui a documenté le climat d'angoisse et d'incertitude aux États-Unis avec ICE et les migrants;
  • Éric K. Boulianne, qui signe le film Folichonneries et qui y joue aux côtés de Catherine Chabot;
  • Les chillionnaires: Laurent Blouin, Zacharie Cloutier, Guillaume Carpentier, Bruno Deschênes; Jean-Sébastien Hamel-Blanchard et Alexandre Nadeau.

Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?

