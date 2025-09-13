Antoine Pilon est en couple avec cette comédienne connue

S’il ne se voit pas « s’enraciner » dans une banlieue comme plusieurs de ses amis, Antoine chérit tout de même les relations solides et les collaborations qui nourrissent son quotidien.

Malgré leur rupture, Catherine Brunet reste une personne essentielle dans la vie d’Antoine. Leur complicité, d’abord née d’une grande amitié, a survécu au couple: « Ma relation avec Catherine a été magnifique. Nous avons été ensemble aussi longtemps parce que, tout comme moi, elle fuyait la routine et la banalité. Catherine sera toujours importante pour moi. Elle et moi, au départ, nous étions des meilleurs amis avant que l’amour s’installe. Après notre séparation, l’amitié est revenue en deux semaines. Catherine occupe une place importante, on continue de travailler ensemble et elle est en couple avec Émile Ouellette, un gars que j’aime beaucoup. Catherine et moi, nous partageons deux équipes de hockey et de balle molle, et nous avons la même bande d’amis. Elle fait encore partie de ma vie et j’aime ça comme ça. Je pense qu’elle restera toujours ma meilleure amie. Elle est aussi l’une de mes actrices préférées. C’est une fille incroyable!», dévoile-t-il au magazine 7 Jours.

Il n’hésite pas non plus à souligner l’admiration qu’il garde pour elle en tant qu’actrice, la qualifiant de « fille incroyable »!