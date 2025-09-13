Antoine Pilon est en couple avec cette comédienne connue

Début du contenu principal.
Antoine Pilon n'est plus un coeur à prendre!
Eh oui, grande nouvelle du côté de la vie amoureuse d’Antoine Pilon! Après avoir vécu une longue relation médiatisée avec Catherine Brunet, l’acteur a décidé de garder sa nouvelle histoire d’amour loin des projecteurs… jusqu’à maintenant!
Dans une récente entrevue, Antoine a confié qu’il n’avait jamais eu peur de l’engagement. Lui qui a partagé huit années de sa vie avec Catherine Brunet se décrit comme un romantique fini: « J’aime la fidélité et être en amour. J’aime aussi le sentiment de communauté et d’appartenance, autant en amour qu’en amitié. »
S’il ne se voit pas « s’enraciner » dans une banlieue comme plusieurs de ses amis, Antoine chérit tout de même les relations solides et les collaborations qui nourrissent son quotidien.
Malgré leur rupture, Catherine Brunet reste une personne essentielle dans la vie d’Antoine. Leur complicité, d’abord née d’une grande amitié, a survécu au couple: « Ma relation avec Catherine a été magnifique. Nous avons été ensemble aussi longtemps parce que, tout comme moi, elle fuyait la routine et la banalité. Catherine sera toujours importante pour moi. Elle et moi, au départ, nous étions des meilleurs amis avant que l’amour s’installe. Après notre séparation, l’amitié est revenue en deux semaines. Catherine occupe une place importante, on continue de travailler ensemble et elle est en couple avec Émile Ouellette, un gars que j’aime beaucoup. Catherine et moi, nous partageons deux équipes de hockey et de balle molle, et nous avons la même bande d’amis. Elle fait encore partie de ma vie et j’aime ça comme ça. Je pense qu’elle restera toujours ma meilleure amie. Elle est aussi l’une de mes actrices préférées. C’est une fille incroyable!», dévoile-t-il au magazine 7 Jours.
Il n’hésite pas non plus à souligner l’admiration qu’il garde pour elle en tant qu’actrice, la qualifiant de « fille incroyable »!
La rumeur circulait déjà, mais Antoine (32 ans) l’a confirmée: il est bel et bien en couple avec la comédienne Kelly Depeault (23 ans) depuis un an. S’il a préféré garder cette relation discrète, c’était pour se protéger de l’attention médiatique qu’il avait connue lors de sa précédente histoire.
« Oui, je suis en couple avec Kelly depuis un an. J’ai tenté de garder ça caché, tout simplement parce que j’ai été un peu traumatisé par la médiatisation de ma relation avec Catherine. Quand on s’est séparés, j’ai eu peur que ça vienne me hanter, que ce soit partout, que tout le monde m’en parle et que ça fasse encore plus mal, alors j’ai choisi de garder cette nouvelle relation plutôt discrète. Alors oui, je suis en couple, je suis en amour avec elle. Mais je souhaite vivre cette relation davantage dans l’ombre que la précédente. Voilà, c’est dit! J’aime cette fille, qui est elle aussi bien spéciale et qui sort du moule. »
Kelly Depeault, qu’on a pu découvrir dans La déesse des mouches à feu et qu’on a récemment vue dans des projets marquants comme Noémie dit oui et la série L'Échappée, continue d’impressionner par son talent et son intensité!
En plus de cette belle nouvelle côté cœur, Antoine a également vécu un moment marquant cet été: sa première montée sur scène au théâtre. Il a participé à l’adaptation théâtrale du film culte Québec-Montréal, une œuvre particulièrement chère à son parcours!