Plan B: une distribution cinq étoiles se joint à Pierre-François Legendre

Lors du lancement de la programmation 2025-2026 d’ICI TÉLÉ, on a appris que Pierre-François Legendre sera la vedette de l’ultime saison de la série Plan B.
Après Pier-Luc Funk, Anne-Élisabeth Bossé, Sophie Lorain et Louis Morissette, c’est maintenant au tour du populaire comédien de tenir la tête d’affiche de cette cinquième et dernière saison.
Une impressionnante brochette de comédiens se joint à la distribution: Madeleine Péloquin, Catherine Chabot, Inès Talbi, Louis-Georges Girard, Isabelle Vincent, Alexandre Goyette et Guillaume Girard.
Fidèle à sa formule, la série comptera six épisodes de 60 minutes. On y suivra Mathieu, un père de 44 ans, éternel adolescent qui vit sans se soucier des conséquences de ses gestes… jusqu’à ce qu’un sérieux problème de santé vienne bouleverser sa vie.
Encore une fois, le personnage aura recours aux services de Plan B pour tenter de réparer son passé, mais rien ne se déroulera comme prévu.
Mathieu Laforest multiplie les échecs et l’auto-sabotage, blessant ceux qu’il aime. Tout bascule lorsqu’un anévrisme sévère l’oblige à faire la plus grande remise en question de sa vie.
La nouvelle saison est actuellement en tournage et sera disponible au printemps 2026 dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.
