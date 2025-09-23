Plan B: une distribution cinq étoiles se joint à Pierre-François Legendre

Lors du lancement de la programmation 2025-2026 d’ICI TÉLÉ, on a appris que Pierre-François Legendre sera la vedette de l’ultime saison de la série Plan B.

Après Pier-Luc Funk, Anne-Élisabeth Bossé, Sophie Lorain et Louis Morissette, c’est maintenant au tour du populaire comédien de tenir la tête d’affiche de cette cinquième et dernière saison.