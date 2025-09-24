Pierre-François Legendre s'est blessé sur le tournage de Plan B

Début du contenu principal.
Pierre-François Legendre est la vedette de la prochaine saison de Plan B.
Lors du tournage d’une scène, le comédien s’est blessé à la cheville. Alors qu’il tournait dans une piscine avec une collègue, il devait sortir rapidement et se mettre à courir… mais son corps n’était plus habitué à un tel effort.
Il a raconté l’incident à ses deux acolytes de Rouge FM, Marie-Josée Gauvin et Patrice Bélanger, dans l’émission La gang du matin. Voici ce qu’il a confié:
«Deuxième journée de tournage, je me suis blessé. Ah non, ça c'est ordinaire. Ben oui, à la christie de cheville. C'était une scène où j'étais dans une piscine avec une demoiselle. C'est une romantico-séduction. Pis on se faisait surprendre parce qu'on n'y est pas dans notre piscine. Pis on devait se sauver à course, nus pieds.»
Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait:
Pierre-François a profité de l’occasion pour partager d’autres secrets de tournage. Il a notamment révélé qu’il devait se transformer pour incarner son personnage à l’âge de 27 ans: postiche, maquillage en abondance et même une gaine faisaient partie du processus.
«C'était confrontant. Ils m'ont mis les cheveux bruns, bien, bien foncés, un maquillage. super épais avec un habile jeu d'ombres et de lumière. Écoute ils m'ont même mis une gaine. Ça te remonte la bédaine mais pas l'humeur je vous dirais. Écoute finalement ils ont fini par me dire: "on a des filtres en post production".»
Vous pouvez écouter l’extrait complet sur le site d’iHeart. Il faudra toutefois patienter jusqu’au printemps 2026 pour découvrir la dernière saison de Plan B sur ICI TOU.TV EXTRA et VÉRO.TV.