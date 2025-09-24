Pierre-François Legendre s'est blessé sur le tournage de Plan B

Il a raconté l’incident à ses deux acolytes de Rouge FM, Marie-Josée Gauvin et Patrice Bélanger, dans l’émission La gang du matin. Voici ce qu’il a confié:

«Deuxième journée de tournage, je me suis blessé. Ah non, ça c'est ordinaire. Ben oui, à la christie de cheville. C'était une scène où j'étais dans une piscine avec une demoiselle. C'est une romantico-séduction. Pis on se faisait surprendre parce qu'on n'y est pas dans notre piscine. Pis on devait se sauver à course, nus pieds.»

Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait: