Julie Perrault et Stéphane Rousseau partagent une première photo de couple

On a eu droit à une première photo du couple formé de Julie Perreault et Stéphane Rousseau, dans un contexte adorable, celui de l’écoute du début de saison de STAT.
Le comédien qui y tient la vedette dans le rôle d’Éric Perron et la réalisatrice de la série désormais hebdomadaire ont effectivement pris la pose, lovés l’un contre l’autre.
Le cliché déposé sur le compte Instagram de Stéphane Rousseau les montre tout sourire, visiblement fans de ce qu’ils voient à l’écran.
Je rappelle que c’est en juin 2024 que les amoureux officialisaient être en couple après que des rumeurs les concernant aient fusé ici et là.
Ça aura donc pris plus d’un an avant qu’on puisse voir les tourtereaux ensemble et ils sont définitivement adorables.
Mention spéciale en terminant pour le chandail à capuchon du comédien sur lequel on peut lire STAT. Je gage que d’autres fans comme moi aimeraient bien mettre la main sur ce coton ouaté pour leurs soirées d’automne.
Ce n’est d’ailleurs pas le seul à avoir arboré le chandail puisque Caroline Néron a elle aussi déposé une photo d’elle bien vêtue mardi soir, prête à écouter le premier épisode de la saison qui nous a laissés sans mots.