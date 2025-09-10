Julie Perrault et Stéphane Rousseau partagent une première photo de couple

On a eu droit à une première photo du couple formé de Julie Perreault et Stéphane Rousseau, dans un contexte adorable, celui de l’écoute du début de saison de STAT.

Le comédien qui y tient la vedette dans le rôle d’Éric Perron et la réalisatrice de la série désormais hebdomadaire ont effectivement pris la pose, lovés l’un contre l’autre.

Le cliché déposé sur le compte Instagram de Stéphane Rousseau les montre tout sourire, visiblement fans de ce qu’ils voient à l’écran.