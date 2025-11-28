L’amour est dans le pré: l’adorable bébé de Chloe se retrouve dans un mini tracteur

Début du contenu principal.
Chloe de L’amour est dans le pré a fait fondre notre cœur en partageant dans les dernières heures une vidéo ADORABLE mettant en vedette son garçon et sa plus jeune.
C’est sur le compte Instagram de la charmante jeune femme qu’on a effectivement été témoin de la scène mettant en vedette les deux enfants qu’elle a eu avec Olivier, rencontré lors de la 5e saison de l’émission.
Owen, son plus vieux, y traîne sa petite sœur Brooke à travers la maison… dans un petit tracteur.
La cocotte de quelques mois semble trouver ça complètement naturel de visiter son environnement comme ça, au son des bruits de moteur interprétés par son frère, ce qui nous charme encore plus.
Rappelons que le couple coup de cœur de L’amour est dans le pré a créé la surprise en révélant récemment qu'ils étaient parents pour la deuxième fois!
Déjà comblés par leur premier garçon, les amoureux ont discrètement accueilli un nouveau bébé, la petite Brooke, la présentant au début du mois de novembre à leurs abonnés.