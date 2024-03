Haute couture et mise en plis: Pierre-Yves Cardinal est plus sophistiqué que jamais en Dior

Sur ces images, Cardinal rayonne dans un costume noir classique signé Dior. La coupe impeccable et élégante du costume met en valeur sa silhouette, tandis que la chemise blanche parfaitement ajustée et la cravate à motif discret ajoutent une touche de raffinement supplémentaire à son look. Avec ses cheveux légèrement ébouriffés et sa pose confiante, il dégage une aura de charisme et de classe intemporelle.