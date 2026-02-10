Sous des photos de Justin Trudeau, Katy Perry lance un message d’amour

Début du contenu principal.
Katy Perry nous fait à nouveau craquer avec de nouvelles photos d'elle et Justin Trudeau!
Cette fois-ci, la superstar et l'ancien premier ministre du Canada ont pris la pose en skis à la montagne ainsi qu'au restaurant, attablés devant un hot pot asiatique, montrant leurs plus beaux sourires. Nous avons également eu droit à plusieurs photos du look d'enfer de la chanteuse.
Avec le carrousel d'images, Katy Perry lance un message d'espoir:
«♥️ Que l'amour soit la révolution ♥️»
Voici les photos de la célèbre Californienne et Justin Trudeau, à découvrir en utilisant la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous:
Robe rouge, moments précieux en famille et photos de couple: le message de Katy Perry est clair.
D'ailleurs, la petite phrase inscrite avec les images fait suite à son commentaire pendant la mi-temps du Super Bowl, où elle a encensé Bad Bunny pour son spectacle rassembleur qui a permis de «rappeler au monde entier à quoi ressemble le véritable rêve américain.»
Rappelons que Katy Perry et Justin Trudeau sont ensemble depuis juillet dernier. Leur première date, à Montréal, avait énormément fait jaser.
Après avoir été photographiés à quelques reprises par les paparazzis aux quatre coins de la planète, les amoureux ont foulé le tapis rouge ensemble le 20 janvier 2026 au prestigieux Forum économique mondial de Davos.
Vous pouvez revoir les photos par ici.
Sur une autre note, il semblerait que Justin Trudeau ait fait l’acquisition d’une résidence au cœur de Montréal.
Selon un article du Journal de Montréal, l’ancien premier ministre du Canada serait désormais propriétaire d’une somptueuse demeure située dans la métropole.
Dans l’article, on apprend qu’une transaction inscrite au Registre foncier du Québec confirmerait que l’ancien premier ministre aurait décidé de se doter d’un nouveau domicile dans la province.
