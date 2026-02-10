Sous des photos de Justin Trudeau, Katy Perry lance un message d’amour

Katy Perry nous fait à nouveau craquer avec de nouvelles photos d'elle et Justin Trudeau!

Cette fois-ci, la superstar et l'ancien premier ministre du Canada ont pris la pose en skis à la montagne ainsi qu'au restaurant, attablés devant un hot pot asiatique, montrant leurs plus beaux sourires. Nous avons également eu droit à plusieurs photos du look d'enfer de la chanteuse.

Avec le carrousel d'images, Katy Perry lance un message d'espoir:

«♥️ Que l'amour soit la révolution ♥️»

Voici les photos de la célèbre Californienne et Justin Trudeau, à découvrir en utilisant la flèche blanche située à droite de la publication Instagram ci-dessous: