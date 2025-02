Phil Roy se retrouve coincé en ondes et c'est hilarant

Phil Roy s'est retrouvé coincé en pleine émission de radio et la vidéo du moment est hilarante.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Hier, Phil Roy était un des trois Fantastiques de l'émission Véronique et les Fantastiques aux côtés de Virginie Fortin et de Guylaine Guay et on a adoré l'extrait dans lequel la chaise de Phil Roy s'est mise à descendre lentement en emmenant avec elle l'attention de tous.

On a tellement ri de voir Virginie Fortin qui ne pouvait pas continuer de parler tellement la scène était absurde. Phil Roy aussi ne pouvait s'empêcher de s'esclaffer quand chaque seconde qui passait le rapprochait du sol. Véro a partagé qu'il s'agissait de la chaise maudite et on peut la croire car elle aura fait du pied droit de l'humoriste, un prisonnier.