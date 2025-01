Véronique Cloutier et ses Fantastiques perdent le contrôle, voyez la vidéo

Véronique Cloutier et ses Fantastiques ont perdu le contrôle pendant l'émission d'hier et c'était hilarant.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Hier, Véronique Cloutier était entourée des Fantastiques Pascale Renaud-Hébert, Stéphane Rousseau et Sébastien Diaz et on peut dire qu'on a eu droit à toute une émission.

On a peut-être pas tout compris ce qu'ils disaient parce que les fous rires étaient très abondants, mais c'est exactement ce qui a fait le charme de ces deux heures passées avec la belle gang.