Patrick Masbourian va se marier, il raconte la grande demande!

Patrick Masbourian va se marier, et il a reçu la plus belle des demandes!
Il a raconté ce moment magique lors de son passage à On va se le dire, après que Sébastien Diaz lui ait posé quelques questions à propos d’une publication d’ICI Première.
Il raconte que tout s’est déroulé le jour de la fête des Pères.
Patrick était dans la cour, entouré de sa famille pour un pique-nique, lorsqu’il a commencé à lire les cartes qu’il avait reçues pour l’occasion.
«Pis là, la dernière carte que je lis, c'est celle de ma blonde : trois pages, pis à la fin, il y a un petit PS : «Voudrais-tu m'épouser?» Ben là, c'est une bouffée d'émotions qui a monté ; j'ai dit oui.»
Avec humour, il a ajouté: «Ben là, j'avais pas le choix, de toute façon, il y avait mes beaux-parents.»
C’est un grand moment pour lui!
Patrick et Marie-Luc partagent leur vie depuis 14 ans, et l’animateur n’a pas hésité une seule seconde avant d’accepter la demande de sa conjointe. Ensemble, ils forment une belle et grande famille, Patrick est en effet le papa de cinq enfants.
France Beaudoin s’est invitée tôt le matin dans les studios d’ICI PREMIÈRE pendant que Patrick Masbourian animait son émission.
Venue pour lui faire une grande demande, elle n’a pas seulement interrompu son show: elle en a profité pour lui poser quelques questions histoire de faire durer le suspense.
