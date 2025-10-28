Patrick Masbourian va se marier, il raconte la grande demande!

Il raconte que tout s’est déroulé le jour de la fête des Pères.

Patrick était dans la cour, entouré de sa famille pour un pique-nique, lorsqu’il a commencé à lire les cartes qu’il avait reçues pour l’occasion.

«Pis là, la dernière carte que je lis, c'est celle de ma blonde : trois pages, pis à la fin, il y a un petit PS : «Voudrais-tu m'épouser?» Ben là, c'est une bouffée d'émotions qui a monté ; j'ai dit oui.»

Avec humour, il a ajouté: «Ben là, j'avais pas le choix, de toute façon, il y avait mes beaux-parents.»

Pour l'extrait cliquez sur le bouton JOUER: