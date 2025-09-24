France Beaudoin pose la question qui tue à Patrick Masbourian

Début du contenu principal.
France Beaudoin s’est invitée tôt le matin dans les studios d’ICI PREMIÈRE pendant que Patrick Masbourian animait son émission.
Venue pour lui faire une grande demande, elle n’a pas seulement interrompu son show: elle en a profité pour lui poser quelques questions histoire de faire durer le suspense.
Alors que Patrick Masbourian, animateur de Tout un matin, était en ondes avec son collaborateur Pierre-Yves McSween, complice de la surprise, il a reçu la visite inattendue de France Beaudoin, animatrice d’En direct de l’univers.
Le chroniqueur économique a posé deux questions à l'animateur avant que France fasse son entrée dans le studio:
« Hey! Bonjour! Je m’excuse de vous déranger. Mon nom est France Beaudoin. Pierre-Yves, j’entendais ton jeu dans le corridor et je m’invite dans votre jeu ce matin. Ma question est: Patrick, combien de temps seriez-vous prêt à mettre sur un questionnaire d’En direct de l’univers? »
Cliquez sur le bouton jouer pour voir le grand moment:
L’animateur, visiblement surpris, a répondu un grand «OUI» à l’invitation! On pourra donc découvrir son univers musical dans la 17e saison de la populaire émission En direct de l’univers.
Évidemment, France Beaudoin n’a pas manqué de rappeler aux collègues présents autour de la table qu’ils devront eux aussi échauffer leurs cordes vocales pour l’occasion.
Pour l’instant, la date de diffusion de l’épisode mettant en vedette Patrick Masbourian n’a pas encore été révélée. Une chose est sûre: il ne faut pas manquer En direct de l’univers, diffusé les samedis à 19h sur ICI TÉLÉ.
