France Beaudoin pose la question qui tue à Patrick Masbourian

Alors que Patrick Masbourian, animateur de Tout un matin, était en ondes avec son collaborateur Pierre-Yves McSween, complice de la surprise, il a reçu la visite inattendue de France Beaudoin, animatrice d’En direct de l’univers.

Le chroniqueur économique a posé deux questions à l'animateur avant que France fasse son entrée dans le studio:

« Hey! Bonjour! Je m’excuse de vous déranger. Mon nom est France Beaudoin. Pierre-Yves, j’entendais ton jeu dans le corridor et je m’invite dans votre jeu ce matin. Ma question est: Patrick, combien de temps seriez-vous prêt à mettre sur un questionnaire d’En direct de l’univers? »

