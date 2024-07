Patrick Lagacé partage de magnifiques photos de voyage en Islande avec sa nouvelle blonde

«Islande 2024: Première d’une série de quelques carrousels. Je peux pas garder ça pour moi. Ce pays est un paradis sur terre. Géologiquement parlant.

Les mots me manquent pour décrire l’immensité des paysages de ce pays. Je n’avais jamais été aussi émue par la nature (et je l’ai pourtant été souvent au Québec) avant de mettre les pieds sur cette grosse roche au milieu de l’Atlantique Nord. Ça ne ressemble à rien. Comme un autre monde.», confie Jessica sur Instagram.

Rappelons que Patrick nous avait présenté pour la toute première fois sa nouvelle amoureuse le mois dernier.

C'est via Instagram qu'on avait pu découvrir le joli minois de sa nouvelle blonde:

«Je ne me tanne jamais d’elle. Ma partner que j’aime. Elle a fait surgir la meilleure version de moi-même. Je l’admire, je ris avec elle, dans la lumière et dans les ombres, soleil ou pluie. Je la trouve belle sous toutes ses coutures. Et j’arrive même à la planter au bowling, même si elle est une bien meilleure athlète que moi. Elle est plusieurs femmes, je les admire toutes, dont la formidable maman qu’elle est. Seuls ou avec les amis, je cherche sa main. C’est aussi elle qui prend les meilleures photos de moi, celles que je n’haïs pas, je sais pas pourquoi, probablement parce qu’elle me magnifie.



Je mesure chaque jour ma chance, @jesselblanco», confiait-il.