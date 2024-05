Jessica Barker souligne ses 18 ans d'amour avec son conjoint

«18 ans avec toi ♥️

je suis si chanceuse de t’avoir croisé dans ce restaurant de la rue mont-royal qui n’existe plus. Et après ça … ben des aventures mais toujours beaucoup d’humour et d’amour. What a ride, je t’aime @barkerlafrance», confie-t-elle.

Que ces 18 années de bonheur ne soient que le début d'une longue et merveilleuse histoire d'amour pour vous deux! Joyeux anniversaire à un couple inspirant qui continue de rayonner d'amour et de complicité.