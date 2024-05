Philo Lirette vend son magnifique chalet de Saint-Côme pour 595 000 $

Voici plus d'infos:

**LA PISTE ''LE CONTOUR'' EST ACCESSIBLE DIRECTEMENT DANS LA COURS.

Caractéristiques du Chalet :



- 5 Chambres : Trois chambres spacieuses à l'étage, idéales pour accueillir famille et amis.

- 3 Salles de bains : Confort et commodité pour tous les occupants.

- Salle familiale au sous-sol : Un espace convivial équipé d'une table de billard, parfait pour les soirées en famille ou entre amis.

- Vestiaire pour l'équipement de ski : Un rangement pratique pour tout votre équipement avec des casiers individuelles équipés de sèche-bottes.



Avantages Additionnels :

- Location court terme permise : Profitez de la flexibilité d'une location à court terme pour générer des revenus supplémentaires. - Accès direct aux pistes : Bénéficiez du luxe de pouvoir chausser vos skis directement depuis votre porte d'entrée.

- Accès aux pistes de motoneige et VTT. - Pistes de vélo de montagne sur la montagne à partir du 1er juillet 2024.



Ce chalet est une véritable rareté sur le marché. Que vous recherchiez une résidence secondaire, un investissement locatif ou un refuge pour vos escapades à la montagne, cette propriété répondra à toutes vos attentes. Ne manquez pas cette chance unique de posséder un coin de paradis à Val Saint-Côme.



Pour plus d'informations ou pour planifier une visite, vous pouvez vous rendre sur la fiche de Centris.ca.