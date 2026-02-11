Patricia Paquin accorde une rare entrevue à Anaïs Favron

Début du contenu principal.
Patricia Paquin a accepté l'invitation de son amie Anaïs Favron à son nouveau balado!
Dans ce podcast intitulé On vide notre sac, cette dernière propose à ses invités de parler de souvenirs, d’émotions, de convictions et de petits rituels.
Pour le premier épisode, Anaïs Favron a eu envie de recevoir une personnalité avec qui elle a beaucoup de points en commun, Patricia Paquin.
Le premier sujet abordé par les deux vedettes a été le licenciement de l'animatrice à la radio en 2024.
Pour vous remettre en contexte, à quelques heures du début de son retour en ondes avec sa coanimatrice Marie-Ève Janvier et malgré un contrat signé, Patricia Paquin a appris qu'elle était mise à la porte. C'est Maripier Morin qui l'a remplacée.
Anaïs Favron a voulu savoir comment elle avait vécu cette annonce.
La principale intéressée a expliqué qu'elle avait reçu l'appel de sa gérante lorsqu'elle était à Disney avec sa famille. Elle a surtout été blessée par le fait que personne de l'interne ne lui adresse la parole après qu'elle ait été remerciée.
C’est violent. Et c’est un deuil. Moi, ça faisait beaucoup de deuils que je vivais cette année-là. C’est ça que je retiens. - Patricia Paquin
«Une usine qui ferme, des coupures de postes. Ça reste qu’il y a une violence là-dedans. Il y a une violence parce que c’est ton quotidien, c’est tes amis. Combien de monde se sont fait rencontrer, à la fin d’une journée, pour se faire dire ‘Bien c’était ta dernière journée, les RH vont t’accompagner pour aller mettre ton stock dans une petite boîte et quitter cet immeuble dès maintenant’. Alors que tu n’as pas dit bonjour à tes collègues, tu n’as pas profité de tes derniers moments. C’est violent. Et c’est un deuil. Moi, ça faisait beaucoup de deuils que je vivais cette année-là. C’est ça que je retiens. [...] C’est dans la manière de faire les choses. Tu ne peux pas me dire, un mois avant, aux funérailles de mes parents, de m’envoyer un bouquet de fleurs et de dire ‘On est là pour toi’ et un mois après, me sacrer à la porte! C’est violent», a confié Patricia Paquin.
Vous pouvez écouter l'épisode en entier du balado d'Anaïs Favron dans la vidéo YouTube ci-dessous:
Dans un tout autre ordre d'idées, le mois dernier, Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ont été envahis de chiots Mira pour une excellente raison.
Si vous les suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer leurs jolis minois aux côtés d’adorables labradors arborant leurs petits foulards rouges.
Non, les amoureux n’ont pas tout à coup décidé d’adopter 6 chiens de l’organisme, c’est que Patricia Paquin les a «utilisés» pour annoncer une excellente nouvelle: elle animera le tout premier bal Mira, le 23 avril prochain.
Vous aimerez aussi: