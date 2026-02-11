Patricia Paquin accorde une rare entrevue à Anaïs Favron

Le premier sujet abordé par les deux vedettes a été le licenciement de l'animatrice à la radio en 2024.

Pour vous remettre en contexte, à quelques heures du début de son retour en ondes avec sa coanimatrice Marie-Ève Janvier et malgré un contrat signé, Patricia Paquin a appris qu'elle était mise à la porte. C'est Maripier Morin qui l'a remplacée.

Anaïs Favron a voulu savoir comment elle avait vécu cette annonce.

La principale intéressée a expliqué qu'elle avait reçu l'appel de sa gérante lorsqu'elle était à Disney avec sa famille. Elle a surtout été blessée par le fait que personne de l'interne ne lui adresse la parole après qu'elle ait été remerciée.