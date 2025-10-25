En toute simplicité, Patricia Paquin célèbre ses 57 ans

Tout en simplicité, en pyjama et une tasse de café à la main, Patricia Paquin a partagé un message empreint de douceur pour souligner son anniversaire.

«7 ans aujourd’hui ✨

Vieillir, c’est un privilège.

Avoir encore des rêves, des projets, des fous rires et des gens que j’aime à mes côtés… c’est ÇA le vrai luxe.»

Voici la photo: