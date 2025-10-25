En toute simplicité, Patricia Paquin célèbre ses 57 ans

Début du contenu principal.
Aujourd’hui, Patricia Paquin souligne un grand jour!
L’animatrice chérie du public célèbre ses 57 ans et en a profité pour se partager un touchant message sur ses réseaux sociaux.
Tout en simplicité, en pyjama et une tasse de café à la main, Patricia Paquin a partagé un message empreint de douceur pour souligner son anniversaire.
«7 ans aujourd’hui ✨
Vieillir, c’est un privilège.
Avoir encore des rêves, des projets, des fous rires et des gens que j’aime à mes côtés… c’est ÇA le vrai luxe.»
Voici la photo:
Pour l’occasion, elle a reçu une pluie de messages remplis d’amour de la part de ses amis, dont Sébastien Benoît et Philippe Laprise.
Sébastien a partagé une photo d’eux accompagnée du message «Bonne fête Punch!» De son côté, Philippe Laprise a publié un cliché tout aussi complice en écrivant avec humour: «Bonne fête à ma best! Bon 27 ans! LOL! Not.»
Voici leurs stories Instagram:
On souhaite une magnifique journée à Patricia Paquin pour son anniversaire!
Vous aimerez aussi: