Patricia Paquin dévoile son nouveau projet

Début du contenu principal.
Patricia Paquin est heureuse de dévoiler son tout nouveau projet en ce 12 août: elle lance son premier livre!
Cet ouvrage biographique s'intitulera Copeaux de coco et regroupera des tonnes d'anecdotes sur son enfance, sa famille, sa vie et son parcours. Une façon ludique et captivante de raconter sa vie.
Voici la couverture de la biographie de Patricia Paquin, qui sortira le 10 septembre prochain:
Afin de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend au fil des pages, la vedette québécoise s'est adressée aux fans sur Facebook.
Elle explique que le livre «doux et tendre» est comme un cocktail d'anecdotes croustillantes qui nous feront sourire. Vous pouvez écouter le petit mot de Patricia Paquin dans la vidéo ci-dessous:
«Et oui! C’est aujourd’hui que je vous dévoile mon tout nouveau projet: mon livre Copeaux de coco, fragments d’une vie pas ordinaire. Il sortira officiellement le 10 septembre. En ce 12 août, Journée j’achète un livre québécois, on vous offre la possibilité de le précommander dès maintenant Et… les 150 premières personnes recevront leur exemplaire dédicacé. C’est un projet hyper personnel, rempli d’anecdotes et de souvenirs, dont je suis très fière. J’ai hâte de vous le faire découvrir!»
Sur Instagram, les amies bien connues de Patricia Paquin l'encouragent en partageant la couverture de son livre à paraître.
Voici ce qu'ont publié Isabelle Racicot et Élyse Marquis:
On pourra découvrir Copeaux de coco de Patricia Paquin dès le 10 septembre 2025 dans notre librairie préférée.
Le mois dernier, Louis-François Marcotte s’est ouvert sur son quotidien de père et d’entrepreneur.
De passage à l’émission Y’a du monde à messe, il a partagé des réflexions sur l’équilibre entre la famille et les exigences du travail, abordant notamment la manière dont ses enfants vivent cette réalité.
Il explique, dans l'entrevue, que ses enfants ont grandi dans l’univers de la restauration et qu’il tente de leur transmettre les vraies réalités du métier.
Vous aimerez aussi: