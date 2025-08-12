Patricia Paquin dévoile son nouveau projet

Patricia Paquin est heureuse de dévoiler son tout nouveau projet en ce 12 août: elle lance son premier livre!

Cet ouvrage biographique s'intitulera Copeaux de coco et regroupera des tonnes d'anecdotes sur son enfance, sa famille, sa vie et son parcours. Une façon ludique et captivante de raconter sa vie.

Voici la couverture de la biographie de Patricia Paquin, qui sortira le 10 septembre prochain: