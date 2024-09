Un chanteur américain rend hommage à Lise Dion

En 2023, le chanteur a vendu plus de 30 000 billets dans toute la province, un véritable succès qui témoigne de l’impact significatif de Lise Dion sur sa carrière.

«À mes amis américains, la femme sur cette photo ne vous est peut-être pas familière, mais laissez-moi vous assurer une chose... elle a changé ma vie. @lisedion. officiel est la raison pour laquelle j’ai cette nouvelle vie incroyable et cette carrière qui se développe au Québec. En plus d’être l’une des femmes les plus drôles à se tenir seule sur scène pour faire rire les gens, elle a aussi un cœur de phénix et une générosité plus grande que quiconque que je connais. Je t’aime, mon amie. #sincère #merci», dévoile-t-il sur Instagram.

Ce message n’a pas manqué de toucher Lise Dion droit au coeur. Elle a répondu avec une grande émotion: «Wow, merci beaucoup pour ce merveilleux message.»