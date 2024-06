Survivor Québec: Voici les 7 moments les plus marquants de la deuxième saison

Le discours d'Érick au conseil de tribu

«Ce n'est pas comme ça qu'on joue à Survivor», on entend encore la phrase de Ricky qui raisonne.

Il a osé prendre la parole pour sauver sa peau et ainsi rester dans le jeu. Il sentait la soupe chaude et il voyait que c'était possible que son nom se retrouve sur les papiers de ses adversaires. Il a essayé de brasser la cage et c'est Sébastien qui a dû faire éteindre son flambeau.