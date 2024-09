Ce participant de Survivor Québec rejoint l'escouade OD

Vendredi 13 septembre, on aura droit au premier épisode des Vendredis OD. Animée par Félix-Antoine Tremblay, l'émission promet d'être l'endroit où seront dévoilées des primeurs.

Il sera entouré de collaborateurs et parmi ceux-ci, on retrouve le gagnant de la première saison de Survivor Québec, Nicolas Brunette. Il pourra ainsi analyser le jeu des candidats et des candidates de l'émission et y ajouter son grain de sel.

Dave Morgan et Marie-Claude Savard seront aussi sur l'émission. Ensemble, ils aborderont divers sujets en lien avec Occupation Double. De plus, ils auront l’exclusivité d’interviewer les candidats éliminés chaque semaine.