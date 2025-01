Oscars: voici ce que Denis Villeneuve et Tanya Lapointe font le jour de l’annonce des nominations

Traduction libre: «De la fin du tournage de Dune: Deuxième partie en décembre 2022 jusqu’à nos traditionnelles crêpes matinales du dévoilement des nommés aux Oscars aujourd’hui, ce fut tout un voyage! Nous avons regardé l’annonce des nominations à l’aéroport d’Heathrow entre deux vols, et sommes reconnaissants pour les 5 nominations, dont celle du meilleur film. Félicitations à toute l’équipe! Sur une note plus personnelle, c’est un rêve devenu réalité. Je regardais les Oscars quand j'étais jeune et je me pince d'être nominée. 🥹»

On leur souhaite la meilleure des chances aux Oscars 2025! La cérémonie aura lieu le 2 mars prochain.

En terminant, si vous n'avez pas encore vu Dune: partie deux, on vous invite à le faire dès maintenant sur Crave!