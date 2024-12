Denis Villeneuve rend hommage à sa conjointe Tanya Lapointe, sa muse et son pilier!

L’hommage de Denis Villeneuve au Québec

Lors de cette même soirée, Denis Villeneuve a exprimé sa reconnaissance envers le Québec, une terre qui a soutenu son parcours artistique dès le début.

«J’ai accepté cet hommage parce que je me disais que ça me donnait l’occasion de remercier justement le Québec pour tout ce qu’on m’a apporté, tout ce qu’on m’a donné. On est privilégiés, comme on dit. Le cinéma a un soutien. C’est un art qui coûte cher. Le fait que l’État soutienne le cinéma, c’est quelque chose de très, très, très précieux. J’ai envie de dire merci!»

Il a également partagé son espoir de réaliser un jour un projet plus intime dans sa province natale, bien que ses projets actuels le mènent toujours à l’international: «Les deux ou trois projets auxquels je suis associé présentement m’amènent vers l’extérieur. Éventuellement, quand je ferai un projet un peu plus intimiste, je vais revenir ici, c'est sûr!»

Si ses prochains films restent de grandes productions internationales, Denis Villeneuve envisage un retour à des projets plus modestes à l’avenir.

«J'y vais un film à la fois. Présentement, ce ne sera pas un film québécois qui va être le prochain, mais un jour éventuellement. Les films que je fais présentement, ce qui arrive, c'est que ce sont des films qui demandent une grande énergie. Ce sont des films de longue haleine qui demandent beaucoup de force intérieure. Je sais que cette force-là, je ne l’aurai pas tout le temps. Éventuellement, je vais revenir à des films plus petits, peut-être au Québec!»