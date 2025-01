Feux de forêt à Los Angeles: ces stars ont perdu leur maison

Adam Brody (The O.C., Nobody Wants This) et Leighton Meester (Gossip Girl) ont vu leur demeure réduite en cendres.

Plusieurs autres vedettes ont vu leur secteur devenir la proie des flammes mais sont toujours en attente de nouvelles concernant leur maison.

De son côté, l'actrice Jamie Lee Curtis et sa famille ont choisi de donner 1 million afin de venir en aide aux sinistrés.