C’est chaud: voyez les coulisses du tournage du nouveau vidéoclip d'Olivier Dion

Olivier Dion a partagé des images des coulisses du tournage de son nouveau vidéoclip. Vous verez que la température semblait très élevée!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, le chanteur a partagé via ses réseaux sociaux des images très révélatrices du plateau de tournage du clip de sa dernière chanson, Tous les chemins, qui a été tourné entre Morin-Heights et Sintra, au Portugal.

L’ancien académicien roule sa bosse depuis 2012 et, après trois albums, l’auteur et interprète affirme qu’il s’agit de «la chanson la plus spéciale qu’il a écrite». Ce titre aux sonorités pop new wave se méritait un vidéoclip remarquable, et c’est ce que Olivier Dion et son équipe se sont efforcés de faire.

Les images filmées majoritairement à l’extérieur, on peut y voir le chanteur portant un veston blanc, un pantalon noir et un noeud papillon assorti. Il se promène, toujours habillé de la même façon, entre les paysages québécois et portugais.

Dans certaines images partagées, on peut voir un lit auquel on a mis le feu, qui brûle tout au long de la chanson. Une photo où Olivier se tient devant le feu en riant dédramatise la situation, et le bonheur dans ses yeux est beau à voir.

On souhaite à Olivier Dion un beau succès avec sa nouvelle chanson.

