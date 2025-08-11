Occupation Double Chypre: rencontrez tous les gars

Début du contenu principal.
C'est ce matin que sont dévoilés les candidates et candidats d'OD Chypre. Rencontrez ceux qui s'inviteront dans vos télé dès le 7 septembre, à 18 h 30.
On nous premet d'ailleurs une grande première revampée: «À peine arrivés à Chypre, les célibataires sont plongés dans une série de choix déchirants, d’éliminations et de rencontres exaltantes.» C'est ce que nous indique le communiqué officiel, soulignant aussi que les candidats et des candidates choisis ont des personnalités plus intenses que jamais, et qu'on aura droit à une apparition surprise de Maripier Morin, l’animatrice d’OD Tentations au soleil.
Quelque jours plus tôt, le 3 septembre, l'émission spéciale OD les préparatifs sera diffusée. On pourra alors voir des images des auditions, des visites surprises aux futurs candidats, de la séance photo officielle, des premières rencontres entre les candidats, et un premier aperçu des maisons, ainsi quelques primeurs sur la nouvelle saison.
Sans plus tarder, rencontrez les gars d'Occuaption Double Chypre!
31 ans
Alma
Diffuseur de jeux vidéo
Anthony gagne sa vie en jouant aux jeux vidéos. Le rêve de toutes les femmes quoi! P’tit gars du Lac-Saint-Jean, Anthony est un vrai « fils à maman ». C’est sa meilleure amie. Grâce à elle, il a développé un magnifique don pour la communication, la rhétorique et la volubilité: des mots qu’on n’a jamais entendu à OD auparavant. Il adore séduire avec ça. Il croit dur comme fer qu’une fille, ça tombe en amour quand tu la fais rire. Imbécile heureux assumé, il cherche à OD une fille avec une bonne charpente… et un bon rire.
33 ans
Mont-Saint-Hilaire
Entrepreneur en restauration
Arnaud carbure à l’adrénaline. Ancien proprio de bar devenu restaurateur, cascadeur pour un film au Maroc, monteur de ligne aux États-Unis, et maître du PowerPoint de séduction, il n’a peur de rien… sauf peut-être de sa technique de nage qui est un « ick » assuré. Il a d’ailleurs abandonné son projet d’Ironman pour trouver l’amour à Chypre. Avec sa moustache, ses tattoos et sa mâchoire de superhéros, ce gars d’aventure cherche une fille aussi intense que lui pour tomber en amour entre deux triathlons.
24 ans
Gatineau
Électricien
Selon Charles, il est le « total package » pour OD avec ses tattoos, sa moustache et ses muscles. Orgueilleux, perfectionniste et un brin narcissique, il dit toujours la vérité, même si ça blesse. Pratiquant le jiu-jitsu, il aime bien en utiliser certaines techniques dans la chambre à coucher pour pimenter le tout. Sarcastique et clown de service, il aime les filles intenses qui n’ont pas peur de l’aventure. Jamais vraiment célibataire, il est prêt à vivre sa phase de célibat à OD… ça promet.
30 ans
Saint-Constant
Charpentier-menuisier
Ce charpentier-menuisier de 6 pieds 4 pouces est également papa d’un petit garçon de 3 ans. Quand on demande à Danick de nous parler de son fils, il répond: « il est tout ce que j’ai. » Hockeyeur de toujours, il est le gars le plus compétitif dans la pièce. Orgueilleux, soupe au lait et parfois rancunier, il promet des chicanes savoureuses et des rapprochements encore meilleurs. Tombant en amour rapidement, il ne veut pas pour autant présenter n’importe qui à son fils. Est-ce qu’une fille saura toucher son coeur?
31 ans
Mascouche
Agent correctionnel
Agent correctionnel de jour, Jeremy est tout le contraire du stéréotype du gardien de prison. Doux et gentil, il rougit même quand tu le regardes dans les yeux trop longtemps. Il rêve d’un amour simple, drôle et vrai, comme celui de ses parents. Jeremy te traite comme si tu étais sa blonde dès la première nuit. Sa plus grande force : être lui-même à 100 %. Son plus grand défaut: sa mémoire de poisson. Espérons qu’il n’oubliera pas le nom des filles à OD!
28 ans
Dieppe, Nouveau-Brunswick
Pilote d’avion
Ce grand pilote acadien fait décoller plus que des avions, le coeur des filles aussi. Obsédé par la séduction et le stress des premières dates, Maxime aime cuisiner, flirter, et surprendre avec ses talents de mixologue. Son charme vole tout aussi haut et son humour est son copilote. Mais attention, comme il déteste les gars trop macho, ça pourrait faire des flammèches dans la maison. À OD, il arrive prêt à faire tourner des têtes et à garder le contrôle du cockpit.
31 ans
Saint-Jean-sur-Richelieu
Joueur de hockey professionnel
Habitué d’avoir un casque sur la tête, ce joueur de hockey professionnel a troqué la glace d’Europe pour la chaleur de Chypre. Élevé par sa mère et sa soeur, Sébastien adore parler aux femmes et ne pas seulement parler de hockey. Prêt à jouer la « game » de l’amour, il charme avec humour, douceur et petits touchés stratégiques. Caméléon émotif, parfois impulsif, il s’emballe vite, mais ne tombe pas amoureux pour rien.
30 ans
Repentigny
Conseiller financier
Frère de Stevens, grand gagnant d’OD dans l’Ouest, Wilsondy est prêt à sortir de l’ombre. Haïtien au charisme explosif, impossible de ne pas tomber en amour avec lui. Caméléon, perfectionniste et orgueilleux, il pourrait autant amener de la grosse bisbille, qu’être doux comme un agneau. Vivant ses émotions à 100%, il s’attache vite en amour et peut facilement pleurer si tu écoutes un film avec lui. Charmeur de nature avec ses lèvres, son sourire et ses pectoraux, quand il veut une fille, généralement, ça fonctionne. OD, prépare-toi, Wilsondy est là pour jouer et donner tout un show.
23 ans
Québec
Gérant en restauration
Yorick, c’est un feu roulant. Littéralement. Il crache du feu. À 23 ans, ce gars de party vit fort, aime fort et séduit encore plus fort. Robin des bois du flirt (ce sont ses mots), il enchaîne les conquêtes, parfois dans le même groupe d’amies. « F***boy » assumé, il veut toutes les séduire. Possédant une confiance à toutes épreuves, on le compare souvent à Harry Jowsey (Too Hot Too Handle). Proche de ses émotions, il pourrait pleurer à OD… Reste à voir si OD est prêt pour l’unique Yorick.
