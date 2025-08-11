Occupation Double Chypre: rencontrez tous les gars

C'est ce matin que sont dévoilés les candidates et candidats d'OD Chypre. Rencontrez ceux qui s'inviteront dans vos télé dès le 7 septembre, à 18 h 30.

On nous premet d'ailleurs une grande première revampée: «À peine arrivés à Chypre, les célibataires sont plongés dans une série de choix déchirants, d’éliminations et de rencontres exaltantes.» C'est ce que nous indique le communiqué officiel, soulignant aussi que les candidats et des candidates choisis ont des personnalités plus intenses que jamais, et qu'on aura droit à une apparition surprise de Maripier Morin, l’animatrice d’OD Tentations au soleil.

Quelque jours plus tôt, le 3 septembre, l'émission spéciale OD les préparatifs sera diffusée. On pourra alors voir des images des auditions, des visites surprises aux futurs candidats, de la séance photo officielle, des premières rencontres entre les candidats, et un premier aperçu des maisons, ainsi quelques primeurs sur la nouvelle saison.

Sans plus tarder, rencontrez les gars d'Occuaption Double Chypre!