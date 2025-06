Avant OD Chypre, voyez où Alicia, Fred et Billie se sont envolés

Entre leur vue imprenable sur l’eau, leurs moments en famille, les pauses à la piscine, ils ne sont pas à plaindre dans ce décor.

Rappelons qu’Alicia Moffet et Frédérick Robichaud seront de retour à l’animation d’OD cet automne, eux qui suivront les aventures des célibataires à Chypre, une île paradisiaque située à la croisée de l’Europe, de l’Afrique et du Proche-Orient.

La 19e saison d’Occupation Double sera présentée cet automne et on a déjà TRÈS hâte de plonger dans le drama et le papillonnage.