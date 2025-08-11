Occupation Double Chypre: rencontrez TOUTES les filles

Début du contenu principal.
C'est ce matin que sont dévoilé.e.s les candidates et les candidats d'OD Chypre. Rencontrez celles et ceux qui s'inviteront dans vos télé dès le 7 septembre, à 18h30.
On nous premet d'ailleurs une grande première revampée: «À peine arrivés à Chypre, les célibataires sont plongés dans une série de choix déchirants, d’éliminations et de rencontres exaltantes.»
C'est ce que nous indique le communiqué officiel, soulignant aussi que les candidats et les candidates choisi.e.s ont des personnalités plus intenses que jamais, et qu'on aura droit à une apparition surprise de Maripier Morin, l’animatrice d’OD Tentations au soleil.
Quelque jours plus tôt, le 3 septembre, l'émission spéciale OD les préparatifs sera diffusée. On pourra alors voir des images des auditions, des visites surprises aux futres candidates et aux futurs candidats, de la séance photo officielle, des premières rencontres entre les candidat.e.s, et un premier aperçu des maisons, ainsi quelques primeurs sur la nouvelle saison.
Sans plus tarder, rencontrez les filles d'Occuaption Double Chypre!
28 ans
Saint-Hubert
Entraîneuse professionnelle
Autoproclamée « ton afro-latina préférée », cette Dominicaine-Cubaine a le cœur à la fête. Elle parle espagnol, mais refuse de l’utiliser en dating, « c’est cringe ». Maman d’un petit garçon, Any cherche un homme, et pas un deuxième enfant. Entraîneuse personnelle, elle recherche un « nerd en shape » avec de bonnes valeurs. Séductrice naturelle avec son regard perçant, elle possède un radar à red flags plus sensible qu’un détecteur de fumée.
23 ans
Québec
Étudiante en sexologie
Béatrice est éducatrice en CPE le jour, étudiante en sexologie le reste du temps et fashionista à temps plein. Elle charme comme une sirène : regard intense, sourire confiant et un petit côté mystérieux. Trop sexy pour certains, trop naïve pour d’autres, elle croit encore aux licornes (!) et au grand amour… et elle s’assume dans tout ça! Elle veut un gars de 6 pieds qui accepte qu’elle soit possessive… et « overdressed » pour un souper spaghetti à la maison. Elle ne chasse pas, elle attire, mais attention, elle cruise même quand elle ne veut rien. Malentendus garantis à OD!
25 ans
Terrebonne
Ergothérapeute
Dateuse en série, Cindy peut aller sur trois “date” dans une même journée. On ne peut pas lui en vouloir: elle cherche son mari! Cependant, il est dur à trouver et elle cumule les gars décevants. Par contre, quand elle tombe vraiment en amour, c’est du sérieux : elle veut déménager et rencontrer la famille en 3 secondes. Pas intense du tout la fille! Marathonienne et amoureuse des sports extrêmes, elle vit ses émotions à fond même si c’est un défi d’appliquer ses propres conseils d’ergo en gestion du stress. Elle est une vraie lionne : fonceuse, franche, et pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Côté corps, ce sont surtout ses lèvres et ses fameuses fesses qui ne laissent personne indifférent.
28 ans
Montréal
Courtière immobilière
Courtière de métier, Claudia sait se battre en offres multiples et est prête pour la table de délibération! Elle est tellement tête de cochon que même si elle se rend compte qu’elle a tort elle continue d’argumenter. Après plusieurs échecs amoureux, elle cherche enfin un gars ambitieux, drôle, sociable, qui aime bouger et si c’est un grand brun avec des gros bras, ça gagne des points! Pour elle, la jalousie c’est normal... Une fille qui dit ne pas être jalouse, c’est une menteuse! Elle est prête à papillonner à OD et tester la marchandise. Par contre, si un gars chasse ou pêche, ça lui donne le « ick » direct!
23 ans
Saint-Lin-Laurentides
Coiffeuse
Jalouse, tête de cochon, mais complètement attachante, Elisa est la fille de 23 ans la plus intense que tu connaisses et elle est déjà une légende vivante dans son cercle d’amis (et d’ex). Elle veut aller à Chypre pour rendre sa grand-mère libanaise fière et parce qu’au moins à OD, personne ne sera en couple en cachette comme dans ses anciennes fréquentations (c’est encore drôle). Elle n’a pas de patience, adore le drama, collectionne les fréquentations et les blocages post-rupture. Elle assume être une « c***se de folle », mais rêve d’un gars qui la calme. Si une fille vient la chercher dans la maison, elle pourrait facilement dire: « veux-tu j’pogne les nerfs !? »
27 ans
Québec
Serveuse
Adoptée à l’âge de 8 mois en Chine, elle a hérité de l’humour de sa mère québécoise et du caractère de son père allemand. Lauriane mesure 5’1, mais a un caractère de 6’4 : impulsive, flirty, compétitive… et zéro patiente. Si une fille vise le même gars qu’elle, c’est elle qui gagne. Ancienne amoureuse de l’amour, maintenant, elle ne veut juste pas finir ses jours seule. Elle adore les potins, mais elle oublie toujours qui a dit quoi. D’ailleurs, si elle t’appelle “mon amour” avec un ton condescendant, ce n’est pas positif. Elle veut un chum drôle, ambitieux, avec un bon français écrit. C’est pas trop demandé, non?
26 ans
Trois-Rvières
Entraîneuse personnelle
Laurie est une entraîneuse qui montre qu’elle peut coacher les gros bras, même si personne ne s'en doute. Son gars idéal ? Un bon gars confiant, vrai, ouvert d’esprit, pis qui parle pas juste de lui ou d’argent, avec des abdos, bien évidemment. Toujours prête à faire le party, elle s’invite même aux soupers de famille de ses amies! Manquant un peu de patience, on lui dit souvent qu’elle a une « resting bitch face », qu’elle assume pleinement. Flirteuse née, sa bouche est son arme secrète et l'emmener jouer au pickleball, ça fait toujours son effet.
25 ans
Laval
Prof de yoga
Prof de yoga, reine des regards sexy et des histoires croustillantes sur les réseaux sociaux, Marie-May est tout un personnage. Elle vit pour la validation, a un faible pour les hommes confiants capable de la gérer et est prête pour le vrai amour, avec un peu de drama svp. Toujours la plus remarquée, elle capte l’attention… et elle vit pour ça. Manipulatrice, impulsive et attachante, elle dit ce qu’elle pense, vit ses émotions à fond et veut montrer au Québec que c’est NORMAL d’être intense. Par contre, si tu ne brosses pas tes dents, t’es « OUT », même si t’es un 10.
28 ans
Blainville
Productrice web
Naomi est connue sur TikTok pour ses vidéos sur l’amour, dont la rupture avec son ex a été le déclencheur. Grande, sportive, magnétique… et un peu bitch sur les bords : elle hait ça si tu n’es pas d’accord avec elle. C’est elle qui a raison. Elle cherche un gars drôle, tatoué et qui va l’admirer. Pas la « fille OD classique », elle est plus randonnée que faux-cils. Naomi n’a pas peur de foncer si un gars l’intéresse, si elle veut en embrasser un, elle va lui dire. Grosse énergie de golden retriever, on va probablement la voir crier souvent dans les maisons.
Pour voir tous les profils des filles d'Occupation Double Chypre, rendez-vous sur Noovo.ca.
