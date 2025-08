Voici QUAND les candidats d'OD Chypre seront dévoilés

Avant de s’envoler vers Chypre pour entamer le tournage de la 19e saison d’Occupation Double, Alicia Moffet, son amoureux Frédérick Robichaud et sa fille Billie profitent de vacances bien méritées au soleil.

Dans une suite de stories partagées par les amoureux, on a effectivement pu voir les paysages féériques de leur tout inclus en Grèce. Il semble qu’Alicia Moffet et son clan se soient arrêtés au Club Med Gregolimano, situé sur une île paisible, dans le golfe nord d’Eubée et au pied d’une majestueuse montagne.

