Ce candidat d’OD Chypre est l’ex de Marie-William Bourgeois, la fille de Patrick Bourgeois

L'ex-amoureux de Marie-William Bourgeois, la fille du regretté chanteur Patrick Bourgeois du groupe Les BB, fera partie de la prochaine saison d'Occupation Double!
Il s'agit d'Anthony, un diffuseur de jeux vidéos d'Alma.
Le célibataire de 31 ans fera son entrée dans l'aventure OD Chypre dès le 7 septembre, à 18h30.
Dans une vidéo partagée dans sa story Instagram, Marie-William Bourgeois explique qu'elle est au courant que son ex-amoureux fera Occupation Double... et elle aimerait beaucoup qu'on arrête de lui en parler!
Depuis le dévoilement des candidats d'OD Chypre ce matin, plusieurs personnes lui ont envoyé le compte Instagram de son ancien petit ami.
Leur relation fait partie du passé. La fille de Patrick Bourgeois préfèrerait donc ne pas être liée à cette histoire.
Voici ce qu'a déclaré l'influenceuse et photographe:
«Je voulais juste vous dire, petit reminder, ça va faire 3 ans qu'on n'est plus ensemble. Ça fait que, no hard feelings. Je lui souhaite sincèrement le meilleur, et toute la chance du monde à trouver l’amour.»
Marie-William conclut en chuchotant qu'elle a publié cette story pour «se cr*sser patience» et qu'elle «a compris» que son ex faisait partie d'OD.
Voilà qui est clair!
Marie-William Bourgeois vient de franchir un cap important dans sa vie personnelle: elle a fait son coming out.
Influenceuse, mannequin et photographe très suivie sur les réseaux sociaux, Marie-William a choisi de partager cette étape avec sensibilité et authenticité.
C’est dans une story Instagram que la jeune femme a publié une vidéo percutante, portant un message clair: ce n’est pas parce qu’on grandit en voyant des couples hétéros à la télévision qu’on devient automatiquement hétéro. De la même manière, ce n’est pas le fait de voir des personnes LGBTQ+ s’embrasser qui va influencer l’orientation sexuelle d’un individu!
