Ce candidat d’OD Chypre est l’ex de Marie-William Bourgeois, la fille de Patrick Bourgeois

L'ex-amoureux de Marie-William Bourgeois, la fille du regretté chanteur Patrick Bourgeois du groupe Les BB, fera partie de la prochaine saison d'Occupation Double!

Il s'agit d'Anthony, un diffuseur de jeux vidéos d'Alma.

Le célibataire de 31 ans fera son entrée dans l'aventure OD Chypre dès le 7 septembre, à 18h30.