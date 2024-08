Occupation Double: voici ce que les gars ont fait après la répétition du tapis rouge

Nous avons reçu en exclusivité une photo des gars d'OD Mexique et c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille que le tournage du tapis rouge aurait lieu dans les prochaines heures.

Sur la photo, les candidats prennent la pose en maillot de bain dans un magnifique décor qui fait rêver. Quelques minutes après la répétition du tapis rouge, les célibataires les plus hot ont mis leur plus beau maillot et hop à l'eau!

Ils font monter la température et ça nous laisse croire que la nouvelle saison de la téléréalité sera caliente.