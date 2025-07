Voici ce que devient Roy Dupuis

On en sait un peu plus sur la nouvelle série Bon Cop, Bad Cop, actuellement en tournage un peu partout au Québec.

Patrick Huard reprend son rôle de David Bouchard, et Sarah-Jeanne Labrosse retrouvera celui de sa fille, Gabrielle.

Christine Beaulieu incarnera la lieutenante de la Sûreté du Québec. On pourra également retrouver Robin-Joël Cool et Antoine Vézina dans les rôles respectifs du premier ministre du Canada et du Québec.

